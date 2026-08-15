Tuzla'da Foseptik Çukurunda İşçi Hayatını Kaybetti
Tuzla'da temizlik amacıyla foseptik çukuruna giren işçi, dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti.
Tuzla'da temizlik için sitenin foseptik çukuruna giren işçi hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Bostan Sokak'taki bir sitenin bahçesinde bulunan foseptik çukuruna temizlik yapmak amacıyla giren işçi, bir süre sonra dışarı çıkmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çukurdan çıkarılan işçinin cenazesi, ambulansla morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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