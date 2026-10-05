Tuzla\'da işçi kılığında 1 milyon 400 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

TUZLA'da inşaat şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Temmuz'da Tepeören Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçi kılığında şantiyeye gelen şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalarak kaçtı. Olayla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesinden de hırsızlık yapmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36), Esenler'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerden H.H.Ç.'nin 9 farklı suçtan arandığı, ayrıca 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer 2 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.