(ANKARA) - Efsane ağır siklet boksörü 58 yaşındaki Mike Tyson, 19 yıl sonra çıktığı gösteri karşılaşmasında, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul'a yenildi.
Efsane ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul ile Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Paul, 8 raund sonunda Tyson'ı puanla yendi.
Mike Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7'inci yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Tyson, Jake Paul'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?