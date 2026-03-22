UAEA\'dan İran\'a Askeri İtidal Çağrısı

22.03.2026 13:27
UAEA Başkanı Grossi, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırı sonrası askeri itidal talep etti.

VİYANA, 22 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'daki bir nükleer tesise yönelik son saldırının ardından nükleer kaza riskinin önlenmesi için askeri itidal çağrısında bulundu.

Ajans, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada cumartesi günü erken saatlerde İran tarafından Natanz nükleer tesisine yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve durumun araştırıldığını duyurdu. Açıklamada, tesis dışında radyasyon seviyelerinde artış olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Grossi, daha büyük çaplı hasarın önlenmesi için askeri itidal çağrısını yineledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'na göre ABD ve İsrail, cumartesi sabahı Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine saldırı düzenledi. Olayda radyoaktif sızıntı bildirilmediği ve tesis çevresinde yaşayanlar için herhangi bir risk oluşmadığı kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından ülkenin nükleer tesisleri birkaç kez hedef alındı. Geçen hafta Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr nükleer santralinin de saldırıya uğradığı bildirildi.

İranlı yetkililer, bunun Natanz ve İsfahan'ın ardından nükleer tesislere yakın bölgelerde düzenlenen üçüncü saldırı olduğunu belirterek UAEA'yı bu tür saldırıları kınamaya çağırdı ve durumun "çok vahim ve ciddi" olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

