Uçakta alkol tüketimi uyku sırasında kalp atışlarını arttırıyor - Son Dakika
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Uçakta alkol tüketimi uyku sırasında kalp atışlarını arttırıyor

Uçakta alkol tüketimi uyku sırasında kalp atışlarını arttırıyor

Bilim insanları, uçak ortamında alkol tükettikten sonra uyumanın kandaki oksijeni deniz seviyesindeki şartlara göre daha fazla düşürerek kalp atışlarını arttırdığını ortaya koydu. Araştırmada, alkol tüketen kişilerin alçak hava basıncına maruz kaldıkları için kanlarındaki oksijen seviyesi düşerken kalp atışlarının yükseldiği tespit edildi. Bilim insanları, bu bulguların kalp ve akciğer hastalarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek havayolu şirketlerine uzun mesafe uçuşlarda alkol servisini yasaklamaları önerisinde bulundu.

05.06.2024 14:49
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Bilim insanları, hava basıncının düştüğü uçak ortamında alkol tükettikten sonra uyumanın kandaki oksijeni deniz seviyesindeki şartlara göre daha fazla düşürerek kalp atışlarını arttırdığını ortaya koydu.

Thorax dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar uçak seyahatlerinde alkol tüketimi ile uyku arasındaki bağlantıyı inceledi.

Araştırmacılar, uçuş sırasında alkol tükettikten sonra uyuyanların alçak hava basıncına maruz kaldıkları için kanlarındaki oksijen seviyesinin düşerken kalp atışlarının arttığını saptadı.

Araştırma kapsamında, yaşları 18 ile 40 arasında değişen 48 kişi 2 gruba ayrılırken bir grubun standart basınç, diğer grubun ise alçak basınçlı uyku laboratuvarlarında alkol alarak uyuması sağlandı.

Bilim insanları, deniz seviyesinde alkol tüketen kişilerin kandaki oksijen seviyesi yüzde 96'dan 95'e düşerken, alçak basınç ortamında bu oranın yüzde 85'e düştüğü sonucuna ulaştı.

Öte yandan, deniz seviyesinde dakikada ortalama 64 olan kalp atışlarının ise alçak basınç ve alkolün etkisiyle 88'e çıktığı gözlemlendi.

Bilim insanları, araştırma bulgularının kalp ve akciğer hastalarını olumsuz etkileyeceğini vurgularken havayolu şirketlerine de özellikle uzun mesafe uçuşlarında alkol servisini yasaklamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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