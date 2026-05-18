Uçan Gençlik Etkinliği Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
Uçan Gençlik Etkinliği Eskişehir'de Gerçekleşti

18.05.2026 13:25
Eskişehir'de gençler, Uçan Gençlik Etkinliği'nde uçuş deneyimi ve akrobasi gösterileriyle buluştu.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uçan Gençlik Etkinliği"nde gençler gökyüzüyle buluştu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi (S.H.M.) Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında uçuşlar, söyleşiler ve akrobasi gösterileri düzenlendi.

Kayıt yaptıran katılımcılar arasından kura ile belirlenen gençler, uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinlikte ayrıca "Tecnam P92" hava aracına ilişkin söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara hava aracının teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Programda gençler, maket uçak yapım süreçleri ve havacılık kültürüne ilişkin detayları uzmanlardan dinledi. Katılımcılar etkinlik alanında uçurtma da uçurdu.

Program kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

Kaynak: AA

