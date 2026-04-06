Uçar'dan AA'nın 106. Yıl Dönümüne Kutlama

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uçar, mesajında, Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurulduğuna işaret ederek, "Milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak için kurulan, bugün ise küresel çapta sözüne itibar edilen güçlü bir marka haline gelmiş Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en saygın haber kaynaklarından biri haline gelen Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.