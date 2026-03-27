UCM Başsavcı Han'ın Aklanması İstendi

Fransız gazetesi Le Monde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu üyelerinin çoğunluğunun, taciz iddiaları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başsavcı Kerim Han'ın, 3 UCM hakiminin bu iddialara ilişkin "yeterli delil olmadığına" ilişkin raporuna paralel olarak Başsavcı'nın aklanmasını istediğini ileri sürdü.

Le Monde'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, UCM Taraf Devletler Meclisi tarafından görevlendirilen 3 hakimin, 9 Mart'ta Han hakkındaki "cinsel taciz" iddialarını ispatlayan herhangi bir delil bulunamadığını rapor ettiği hatırlatıldı.

Hakimlerin bu raporda oy birliğiyle Başsavcı'nın görevini suistimal veya ihlal etmediği sonucuna vardığı anımsatılan haberde, soruşturmanın bir sonraki aşamasının, UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu üyelerinin değerlendirmesine bırakıldığı ancak üyelerin, hakimlerin raporuyla uyumlu bir karar verip vermemesi konusunda "gerginlik" yaşadığı iddia edildi.

Haberde, Büro üyelerinin çoğunluğunun hakimlerin görüşüne paralel olarak Han'ın aklanmasından yana olduğu ancak buna karşı çıkan üyeler nedeniyle kararların genellikle oy birliğiyle alındığı Bürodan henüz bir sonuç çıkmadığı ileri sürüldü.

Diplomatik kaynaklar, Büro üyelerinin toplantısında Almanya, İngiltere, Guatemala ve Kanada'nın Han hakkındaki iddialara ilişkin yeni argümanlar öne sürerek Başsavcı'yı "giyotine göndermeye çalıştığını" iddia etti.

UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu üyelerinin, hakimlerin raporu doğrultusunda fikir belirtmesi halinde soruşturma kapatılacak.

Han hakkındaki iddialar, UCM'nin Gazze'deki savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle İsrail yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalarla birlikte gündeme gelmişti.

Han'ın, Kasım 2024'te UCM Savcılık Ofisindeki bir çalışan tarafından cinsel saldırıyla suçlandığına dair medyada yer alan haberlerin ardından, Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, soruşturma başlatmıştı.