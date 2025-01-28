UCM, Batı Darfur İçin Tutuklama Talebi Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UCM, Batı Darfur İçin Tutuklama Talebi Hazırlıyor

UCM Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlarla ilgili tutuklama talebi çıkaracak.

28.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlarla ilgili tutuklama talebi çıkarmaya hazır olduklarını ve gerekli adımları attıklarını bildirdi.

Khan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda konuştu.

Darfur halkının son 6 ayda çok büyük acılar çektiğine dikkati çeken Khan, kıtlık ve çatışmayla mücadele ettiklerini söyledi.

Khan, çocukların hedef alındığını, kız çocukları ve kadınların cinsel istismara uğradığını, yıkım ve suç oranının giderek arttığını, bu olaylara ilişkin soruşturmaların temel odak noktası olduğunu kaydetti.

Suçun bir savaş silahı olarak kullanıldığını kaydeden Khan, "Batı Darfur'da işlenen suçlar için tutuklama talebi çıkarmaya hazırız." dedi.

Khan, gerekli adımları attıklarını ancak alınan kararın uygulanacağından emin olmaları halinde bu taleplerin çıkarılacağını ifade etti.

Uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulunan Khan, bunun sadece siyasi bir gereklilik olmadığını, hukuken bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM, Batı Darfur İçin Tutuklama Talebi Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:41:30. #1.11#
SON DAKİKA: UCM, Batı Darfur İçin Tutuklama Talebi Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.