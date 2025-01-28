UCM, Batı Darfur İçin Tutuklama Talebi Hazırlıyor

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NEW Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlarla ilgili tutuklama talebi çıkarmaya hazır olduklarını ve gerekli adımları attıklarını bildirdi.

Khan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda konuştu.

Darfur halkının son 6 ayda çok büyük acılar çektiğine dikkati çeken Khan, kıtlık ve çatışmayla mücadele ettiklerini söyledi.

Khan, çocukların hedef alındığını, kız çocukları ve kadınların cinsel istismara uğradığını, yıkım ve suç oranının giderek arttığını, bu olaylara ilişkin soruşturmaların temel odak noktası olduğunu kaydetti.

Suçun bir savaş silahı olarak kullanıldığını kaydeden Khan, "Batı Darfur'da işlenen suçlar için tutuklama talebi çıkarmaya hazırız." dedi.

Khan, gerekli adımları attıklarını ancak alınan kararın uygulanacağından emin olmaları halinde bu taleplerin çıkarılacağını ifade etti.

Uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulunan Khan, bunun sadece siyasi bir gereklilik olmadığını, hukuken bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.