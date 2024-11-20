Ücretsiz Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından bu yıl ilk kez ücretsiz olarak "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi" düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, eğitime, çocuk edebiyatına ilgi duyan, bu alanda okuma ve yazma ufkunu genişletmek isteyen herkes katılabilecek.

İki ay sürecek kurs, 5 ayrı eğitimciyle yüz yüze gerçekleştirilecek. Derneğin Eyüpsultan'daki genel merkezinde yapılacak ve devam zorunluluğu olacak eğitimlerin sonunda katılımcılara belge verilecek.

Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi, 7 Aralık'ta başlayacak ve 1 Şubat 2025'te sona erecek. Etkinliğe kayıt olmak için başvurular, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Dersler her cumartesi 10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin eğitimcileri Elif Tokkal, Halenur Çalışan, Kevser Şenel Yılmaz, Sümeyye Sel Odabaş ve Tülin Kozikoğlu'ndan oluşuyor.

Katılımcıların ürettiği metinler arasından seçilen ve yayımlanmaya layık görülenler de Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince iki ayda bir okurla buluşan Kardelen Çocuk dergisinde yayımlanacak.