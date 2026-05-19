Uçurtma Şenliği\'nde Renkli Anlar

ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; çok sayıda aile katıldı. Verilen malzemelerden uçurtma yapan aileler, gökyüzüne renklendirdi. Organizasyon güzel görüntülere sahne olurken, kendi uçurtmasını yapıp uçurmayı başaran ilk 5 aileye ABB'nin sosyal tesisinde tatil hediye edildi. Etkinlik kapsamında, katılımcılara uçurtmalar ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
