Uganda'da Şempanze Grubu İkiye Bölünerek Ölümcül Savaşa Girdi
Uganda'da Şempanze Grubu İkiye Bölünerek Ölümcül Savaşa Girdi

10.04.2026 21:32
Uganda'da ikiye bölünen bir şempanze grubunun ölümcül savaşı, evrimin sosyal dinamiklerine dair önemli bulgular sunuyor. Araştırma, gruplar arası şiddetin sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor.

Uganda'da vahşi bir şempanze grubunun ikiye bölünerek birbirleriyle ölümcül savaşa girmesi, evrimsel tarihimize ışık tutuyor. Science dergisinde yayımlanan ve Aaron A. Sandel ile ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, uzun yıllardır barış içinde yaşayan büyük bir şempanze grubu ikiye bölünerek adeta bir iç savaş başlattı.

Araştırmanın odak noktasında, yaklaşık 30 yıldır bilim insanları tarafından gözlemlenen ve sayıları 200'ü aşan Ngogo topluluğu yer alıyor. Bu topluluk, sosyal bağların yavaş yavaş kopması ve köprü niteliğindeki bireylerin ölümüyle iki farklı kampa ayrıldı. Bölünmenin ardından, bir zamanlar dost olan şempanzeler arasında düşmanlık tırmandı ve yetişkin erkekler ile yavruların hedef alındığı ölümcül şiddet eylemleri yaşandı.

Bu olay, gruplar arası şiddetin ve sosyal bölünmenin sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor. Bundan yaklaşık 50 yıl önce Jane Goodall'ın Tanzanya'da benzer bir bölünme gözlemlemesine rağmen, Ngogo'daki olay doğal yollarla gerçekleşen bir iç savaş olması bakımından ayrı bir öneme sahip. Araştırmacılar, dişi şempanzelerin de sosyal dinamiklerde hayati rol oynadığını vurgulayarak, bu trajik iç savaşın insan toplumlarındaki kutuplaşmaların evrimsel temellerine dair bir ayna tuttuğunu belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
