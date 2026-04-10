Uganda'da Şempanze Grubu İkiye Bölünerek Ölümcül Savaşa Girdi

Uganda'da vahşi bir şempanze grubunun ikiye bölünerek birbirleriyle ölümcül savaşa girmesi, evrimsel tarihimize ışık tutuyor. Science dergisinde yayımlanan ve Aaron A. Sandel ile ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, uzun yıllardır barış içinde yaşayan büyük bir şempanze grubu ikiye bölünerek adeta bir iç savaş başlattı.

Araştırmanın odak noktasında, yaklaşık 30 yıldır bilim insanları tarafından gözlemlenen ve sayıları 200'ü aşan Ngogo topluluğu yer alıyor. Bu topluluk, sosyal bağların yavaş yavaş kopması ve köprü niteliğindeki bireylerin ölümüyle iki farklı kampa ayrıldı. Bölünmenin ardından, bir zamanlar dost olan şempanzeler arasında düşmanlık tırmandı ve yetişkin erkekler ile yavruların hedef alındığı ölümcül şiddet eylemleri yaşandı.

Bu olay, gruplar arası şiddetin ve sosyal bölünmenin sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor. Bundan yaklaşık 50 yıl önce Jane Goodall'ın Tanzanya'da benzer bir bölünme gözlemlemesine rağmen, Ngogo'daki olay doğal yollarla gerçekleşen bir iç savaş olması bakımından ayrı bir öneme sahip. Araştırmacılar, dişi şempanzelerin de sosyal dinamiklerde hayati rol oynadığını vurgulayarak, bu trajik iç savaşın insan toplumlarındaki kutuplaşmaların evrimsel temellerine dair bir ayna tuttuğunu belirtiyor.