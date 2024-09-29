Uganda'da Türk Doktorlardan Keloid Ameliyatı - Son Dakika
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Uganda'da Türk Doktorlardan Keloid Ameliyatı

Uganda\'da Türk Doktorlardan Keloid Ameliyatı

Türk sağlık ekibi, Uganda'da 5 kg'lık keloid kitleyi başarılı bir şekilde alarak hastayı taburcu etti.

29.09.2024 11:16
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Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda Ugandalı bir hastadan yaklaşık 5 kilogramlık "keloid" kitlesi alındı.

Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum üyelerinden oluşan gönüllü Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarıyla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldürdü.

Doktor, hemşire, akademisyen ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik grup, 11 gün boyunca Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene ve uygun görülen hastaları ameliyat etti.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Türk doktorlar tarafından yapılan ameliyatlarda birçok hasta keloid kitlelerinden temizlenirken, 39 yaşındaki Muhammed Ramazan isimli hastadan da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında keloid kitlesi alındı.

Deride meydana gelen aşırı doku büyümesi veya hücre artışına bağlı hiperplazi sonucu oluşan bir tür yara izi olan keloid, yara iyileşmesindeki bozukluk olarak tanımlanıyor.

"Hayatımda hiç görmediğim büyüklükte bir keloid vakası ile karşı karşıyayız"

Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TADD ve TİKA işbirliğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Uganda sağlık organizasyonunda hayatımda hiç görmediğim büyüklükte bir keloid vakası ile karşı karşıyayız." dedi.

Keloid vakalarının ilk tedavi seçeneğinin cerrahi olmadığına işaret eden Dadacı, yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kitlenin cerrahi müdahaleyle alındığını belirtti.

Prof. Dr. Dadacı, "Gerçekten sakaldan da uzun, yaklaşık 20 santimetre aşağı uzamış bir keloid kitlesi. Ayrıca kulak arkalarında da bulunuyor ama bunu temizleyip hastayı rahat bir pozisyona getirdik." diye konuştu.

Dadacı, normalde her insanda yaranın oluştuktan yaklaşık bir hafta sonra kapandığını kaydederek, "Keloid durumunda yara iyileştikten sonra fren mekanizması durur ve yara 'iyileştim' demeyerek doku üretmeye devam eder." dedi.

Özellikle siyahi ırkta çok fazla keloid vakasıyla karşılaştıklarını dile getiren Dadacı, "Yaklaşık 7-8 senedir hasta bu şekilde boynunu bağlayarak 5 kilograma yakın kitleyle zor şartlarda geziyordu ve bundan kurtulmuş oldu." ifadesini kullandı.

TADD Ankara Temsilcisi Cüneyd Tiryaki de yapılan ameliyatla hastanın sadece sağlığında düzelme olmadığını, bunun aynı zamanda hastanın aile hayatı, çalışma hayatı ve toplum içindeki rolü için kritik bir ameliyat olduğunu söyledi.

Tiryaki, "Hem maddi imkansızlıklar nedeniyle hem de ülkede bu ameliyatları yapacak hekim ve sağlık personelinin olmaması nedeniyle muhtemelen hocamız bu ameliyatı yapmasaydı ömrünün sonuna kadar bu sıkıntıyla yaşamak zorunda kalacaktı." dedi.

"İnsana dokunan" bir çalışma yaptıklarına işaret eden Tiryaki, "Öncesi ve sonrasıyla etkisi çok net gözüken bir ameliyat olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan buraya gelmek ve böyle bir etkinin parçası olmaktan mutluyuz." diye konuştu. ???????

Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Ugandalı hasta taburcu edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uganda'da Türk Doktorlardan Keloid Ameliyatı - Son Dakika

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