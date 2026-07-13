Uğur İnci Tahliye Edildi

Esra GÜNTEPE/ -Görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar verildi. Mahkeme, ikinci iddianamenin beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Uğur İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni soruşturma kapsamında Alaattin Köseler ile dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman'ın 2 Temmuz'da 'rüşvet alma' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından tutuklandığı da hatırlatıldı.

UĞUR İNCİ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, karar için ikinci soruşturmaya ilişkin iddianamenin hazırlanmasını bekleyeceğini belirterek tutuklu sanık Uğur İnci'nin tahliyesine hükmetti. Heyet, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.