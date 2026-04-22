Uğur Sarıoğlu'na Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
22.04.2026 19:19
Edirne Emniyet Müdürü, 23 Nisan'da down sendromlu Uğur Sarıoğlu'nu makamında ağırladı.

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında down sendromlu Uğur Sarıoğlu'nu (14) makamında ağırladı. Polis yeleği giydirilen Sarıoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

Özel eğitim öğrencisi down sendromlu Uğur Sarıoğlu ve babası Nihat Sarıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla emniyete davet edildi. Polis yeleği giydirilen ve telsiz verilen Uğur, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından makamında ağırlandı. Ayhan ve emniyet personeliyle sohbet eden Uğur'a sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Doğum gününe özel hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Uğur, büyük sevinç yaşadı. Uğur, sevgisini göstermek için uzun süre Ayhan'a sarıldı. Muhittin Ayhan, Uğur'u emniyette ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, kendisinin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi. Uğur, babası ve Ayhan, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, 23 Nisan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
Advertisement
