UKMTO, Katar'ın kuzeyinde petrol tankerine iki mühimmat isabet ettiğini duyurdu

UKMTO, Katar'ın kuzeyinde petrol tankerine iki mühimmat isabet ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Katar'ın kuzeyindeki Medinet eş-Şemal'in 50 deniz mili kuzeyinde petrol tankerinin iki mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Can kaybı, yaralanma, gemideki hasar ve çevresel etkilere dair kesin bilgi yok.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın kuzeyindeki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını bildirdi.
UKMTO yayımladığı yazılı açıklamada, Katar'daki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin kaynağı ve mahiyeti belirsiz iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
Saldırı sonucunda mürettebat arasında can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, gemideki hasar ve muhtemel çevresel etkiler hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.oü
Kaynak: AA
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