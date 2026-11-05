UKMTO, Katar'ın kuzeyinde petrol tankerine iki mühimmat isabet ettiğini duyurdu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın kuzeyindeki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını bildirdi.

UKMTO yayımladığı yazılı açıklamada, Katar'daki Medinet eş-Şemal kentinin 50 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin kaynağı ve mahiyeti belirsiz iki mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

Saldırı sonucunda mürettebat arasında can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, gemideki hasar ve muhtemel çevresel etkiler hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.oü