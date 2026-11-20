İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmak üzere olan bir petrol tankerinin Umman'ın 8 mil kuzeyinde kaynağı belirsiz cisimle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın 8 mil kuzeyinde bir petrol tankerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, gemide saldırı sonucu yangın çıktığı ifade edilirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????