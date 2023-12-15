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Ukrayna'da el bombası saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da el bombası saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odaya girerek elindeki 3 adet el bombasının pimi çekip odanın içine attı. Saldırı sonucunda saldırgan öldü, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

15.12.2023 - 23:41,
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? Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odaya girerek elindeki 3 adet el bombasının pimi çekip odanın içine attı. Meydana gelen patlamalar sonrasında saldırgan yaşamını yitirdi, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Ukrayna polisi tarafından bugün yapılan açıklamada 'Zakarpatya bir kişi Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlattı: polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor' denildi. Olay sonucunda 6'sının durumu ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığını belirten polis, el bombalarını patlatan kişinin sağlık ekiplerinin ilk yardımına rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ukrayna\'da el bombası saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı
Kaynak: DHA
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Ukrayna, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da el bombası saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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