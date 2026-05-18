Ukrayna'dan İlk Güdümlü Bomba

18.05.2026 21:53
Ukrayna, 'Brave1' adlı güdümlü bombasını geliştirdi ve artık savaşta kullanılmaya hazır.

Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov, geliştirdikleri ilk güdümlü bombanın savaşta kullanılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın geliştirdiği ilk güdümlü bombanın başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın "Brave1" adlı devlet firmasının bombanın geliştirilmesi için 17 ay çalıştığını aktaran Fedorov, "Ukrayna'nın güdümlü hava bombası benzeri olmayan bir tasarıma sahip ve modern savaşın gerçekleri dikkate alınarak oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının, 250 kilogram savaş başlığı taşıyabilen bombaların ilk özel partisini satın aldığını kaydeden Fedorov, bunları yakında cephede kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

FPV tipi dronlardan korunma ağları

Bakan Fedorov, yaptığı başka bir paylaşımda da Rus FPV tipi dronların saldırılarından korunmak için Ukrayna'da cephe hattına yakın olan yollarda koruma ağları çekmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu tür bölgelerde 1170 kilometreden uzun bir yolda koruma ağları çektiklerini aktaran Fedorov, "Lojistik, modern bir savaşta cephenin istikrarını belirler. Korunan lojistik ise kurtarılan canlar anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Fedorov paylaşımında, geliştirdikleri güdümlü bombanın uçaktan fırlatılmasını ve cepheye yakın yollarda koruma ağları çekme çalışmalarına ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA

