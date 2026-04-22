Ukrayna'nın Saldırısı: Sızran'da 2 Ölü

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Sızran şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Fedorişçev, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'taki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Samara'ya yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu Sızran kentinde çok katlı iki binanın hasar gördüğünü ve yıkımlar olduğunu kaydeden Fedorişçev, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Binalardan tahliye edilenler için geçici konaklama merkezlerinin oluşturulduğunu belirten Fedorişçev, "Saldırı sonucu 12 kişi yaralandı, biri çocuk, biri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Onların cansız bedenlerine enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ulaşıldı. Bu, sivillere karşı işlenen insanlık dışı bir suç." ifadelerini kullandı.

Fedorişçev, İHA saldırısının ardından Sızran'da acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Diğer yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şehirde sosyal ve kültürel etkinlikler hafta sonuna kadar iptal edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise geceden beri Ukrayna'ya ait 195 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.