Ukrayna Ordusu ile Rusya Arasında Şiddetli Çatışma - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu ile Rusya Arasında Şiddetli Çatışma

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerini yok etmeye devam ettiklerini açıkladı. Ukrayna ordusunda birçok asker ve zırhlı araç etkisiz hale getirildi. Rusya tarafından bölgedeki siviller tahliye ediliyor.

07.08.2024 14:36
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Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, gece boyuna Rus silahlı birlikleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birliklerinin sınır kenti Kursk'a sızan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini yok etmeyi sürdürdüğü iddia edildi.

Rus hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin, Ukrayna askerlerinin Rusya topraklarının derinliklerine ilerlemesine izin vermediği savunulan açıklamada, "Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Basovka, Juravka, Yunakovka, Belovodı, Kiyanitsa, Korçakovka, Novaya Seç, Pavlovka, Gorodişçe'de Ukrayna rezerv birlikleri yenilgiye uğratıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusunda yaklaşık 260 asker ve 50 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "7 tank, 8 zırhlı personel taşıyıcı, 3 piyade savaş aracı; 12 Kozak, 2 Stryker dahil 31 zırhlı savaş aracı, bir askeri mühendislik aracı ve 6 otomobil imha edildi." bilgisi yer aldı.

Ayrıca Buk M1 uçak savaş füze sisteminin iki adet kundağı motorlu ateşleme sistemi, UR-77 mayın temizleme sistemi ile bir elektronik harp sisteminin de yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca yerel yetkililer, gece boyunca hava saldırısı alarmının çaldığını aktardı.

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Oleksiy Gonçarenko, bazı sosyal medya kullanıcılarının iddialarını paylaştı. Buna göre Rusya'nın Suca şehrinden tahliyelerin başladığı, Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarında 15 kilometre derinlikte bulunduğu, cephe hattının 10-11 kilometre olduğu, Ukrayna birliklerinin de 11 Rus köyüne sızdığı ileri sürüldü.

Bölgeden siviller tahliye ediliyor

Rusya'nın Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Durumun kontrol altında olduğunu belirten Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve tahliye edilenler için geçici konaklama merkezleri oluşturduklarını aktardı. Smirnov, bölgeden bir gün içinde yüzlerce sivilin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Putin'e durumla ilgili bilgi verildi

Bölgeye başkent Moskova ve St. Petersburg kentinden sağlık uzmanların ulaştırıldığını kaydeden Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bölgedeki durumla ilgili telefon aracılığıyla bilgi verdiği bilgisini paylaşarak, "Başkan, bölgeye her alanda destek sağlanacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün ülkesinde seferberliği uzatan yasayı imzaladığına işaret ederek, "Ölümcül Ukrayna seferberliğini sessizce üç ay daha uzatmak için Ukrayna vatandaşlarını Kursk'taki kıyma makinesine gönderdi." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Ordusu ile Rusya Arasında Şiddetli Çatışma - Son Dakika

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