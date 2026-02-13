Ukrayna: Putin Askeri Hedeflere Ulaşamayacak - Son Dakika
Ukrayna: Putin Askeri Hedeflere Ulaşamayacak

13.02.2026 23:07
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Putin'in savaşta stratejik hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşta hiçbir stratejik hedefine ulaşamadığını belirterek "Ukrayna'da hiçbir askeri hedefine de asla ulaşamayacağını kabul etmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Ukrayna için Güvenlik Garantileri" başlıklı panelde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü aktaran Sybiha, "Putin, Ukrayna'da stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı ve Ukrayna'da hiçbir askeri hedefine de asla ulaşamayacağını kabul etmeli." dedi.

"Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi"

Sybiha, savaşın sonlandırılması için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiğini anımsattı.

Söz konusu görüşmelerde Rusya'dan "tarihi dersleri dinlemek istemediklerini" söyleyen Sybiha, müzakerelerden somut sonuçlar beklediklerini aktararak "Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi." diye konuştu.

ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalışılan 20 maddelik barış planında ABD tarafıyla yalnızca 3 maddede görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten Sybiha, "Elbette toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz pahasına bir barış anlaşması olmaz." yorumunu yaptı.

Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın katkısı olmadan savaşın bitirilmesinin imkansız olduğunu savunarak "Trump'ın kişisel liderliği altında, barış çabalarımızı hızlandırma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın baskı yapılarak savaşı sonlandırmaya zorlanması gerektiğini dile getiren Sybiha, "Rus ekonomisini ve Rusya'nın askeri kapasitesini tüketmeliyiz. ya da en iyisi, hem ekonomiyi hem de askeri kapasiteyi aynı anda tüketmeliyiz." dedi.

Sybiha ayrıca, Ukrayna'ya karşı savaşan Rus vatandaşlarına Avrupa'da vize yasağının getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

