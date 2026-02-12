Ukrayna Savunma Bakanı'ndan Savaş Açıklaması - Son Dakika
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan Savaş Açıklaması

12.02.2026 22:27
Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Fedorov, savaşın sona ermesi için 2026 hedefini açıkladı.

Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov, savaşın sona erdirilmesi için yürütülen tüm çabaların bu yıl sonuca ulaşmayı hedeflediğini belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi sahada yenemez, bu yüzden sivil halkı terörize ediyor. Balistik altyapımıza, enerji altyapımıza onlarca balistik füze fırlatıyor." dedi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu, Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere ve Almanya'nın öncülüğünde bir araya geldi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Fedorov, Avrupa stoklarındaki füzelerin toplanmasına yönelik girişimin ülkesi için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini imkansız kılabilecek bir Ukrayna Savunma Bakanlığı inşa etme yolunda ilerlediklerini dile getiren Fedorov, şunları bildirdi:

"Savaşın sona erdirilmesine yönelik tüm çabalar, bu hedefe 2026'da ulaşmayı amaçlıyor. Ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi sahada yenemez, bu yüzden sivil halkı terörize ediyor. Balistik altyapımıza, enerji altyapımıza onlarca balistik füze fırlatıyor."

Fedorov, her bir füze ile drona karşı koymak ve Ukraynalıları korumak için gerekli tüm kaynakları temin etmek adına her şeyi yaptıklarını vurguladı.

Rusya'yı son günlerde iletişimsiz bıraktıklarına işaret Fedorov, "Bunun silahlı kuvvetlerimiz için stratejik inisiyatifi ele almak adına iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve şunu söylemek isterim ki bu, asimetrik faaliyetlerimizin sadece başlangıcıdır." dedi.

Fedorov, Avrupa'nın daha fazla füze üretmesi gerektiğini söyleyerek, bu alanda ciddi bir kıtlık söz konusu olduğunu ve Avrupa'daki savunma sanayisinin yeniden güçlendirilmesinin büyük bir mesele olduğunu kaydetti.

Rusya'nın bir saldırıda 20'ye kadar balistik füze fırlattığına dikkati çeken Fedorov, "Dünyada bu ölçekte bir saldırıya tamamen hazır bir hava savunma sistemi olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle hedefimiz PAC-2 ve PAC-3 füzeleri bulmak ve şehirlerimizi koruyabilmek için ek savunma sistemleri edinmektir." ifadelerini kullandı.

Fedorov, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarının yalnızca bir kilometrekaresini işgal etmek için bile çok sayıda asker kaybettiğini belirterek, Rusya'nın savaşı başlattığı ilk günden bu yana Ukrayna halkını baskıyla teslim alabileceğini düşündüğünü ancak bunun işe yaramadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
