Ukrayna ve Suriye Güvenlik İş Birliğini Artırma Sözü Verdi - Son Dakika
Ukrayna ve Suriye Güvenlik İş Birliğini Artırma Sözü Verdi

06.04.2026 21:29
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, iki ülke güvenlik iş birliğini artırma ve hava savunma sistemleri konusunda anlaşmalar yapma hedefini belirtti.

Pazar günü Şam'da gerçekleştirilen görüşmelerde Ukrayna ve Suriye, güvenlik alanında iş birliğini artırma sözü verdi. Bu hamle, Kiev'in Rusya'nın tam kapsamlı işgali ve bölgedeki İran savaşı devam ederken Orta Doğu genelinde güvenlik bağlarını derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in Suriye ziyareti ve geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı görüşme, Beşar Esad'ın 2024'te devrilmesinden bu yana Ukrayna liderinin bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Zelenskiy, bu diplomatik temaslarda güvenlik anlaşmaları imzalamayı ve Ukrayna'nın dron uzmanlığını hava savunma füzeleriyle takas etmeyi hedefliyor.

Zelenskiy, Esad rejiminin çöküşünden sonra Ukrayna'nın Suriye'yi desteklediğini ve istikrar ile kalkınma konularında Şam ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Suriye lideri eş-Şara ise görüşmenin ekonomik iş birliğini güçlendirme ve deneyim paylaşımı yollarına odaklandığını ifade etti.

Suriye, Kiev'in ilgisini çekebilecek modern anti-balistik hava savunma sistemlerine sahip değil, ancak aktif Rus askeri üsleri bulunuyor. Kremlin, eş-Şara'nın selefi Esad'ın en önemli müttefikiydi. Eş-Şara, yeni diplomatik bağlar kurmaya çalışırken Moskova ile belirli bir dengeyi koruyor gibi görünüyor.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üsleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz'e erişim açısından hayati önem taşıyor. Eş-Şara, geçtiğimiz yıl Rus askeri varlığının devamı karşılığında Esad'ın iade edilmesini talep etmiş ancak Moskova bu talebi reddetmişti.

Son Dakika Güncel Ukrayna ve Suriye Güvenlik İş Birliğini Artırma Sözü Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ukrayna ve Suriye Güvenlik İş Birliğini Artırma Sözü Verdi - Son Dakika
