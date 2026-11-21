Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Gümüşpınar ve Karataş köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi alan??????? ve köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Köy sakinleri ziyaretten dolayı Avcı'ya teşekkür etti.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel ve Köylere Hizmet Götürme İlçe Müdürü Musa Karyağdı da hazır bulundu.