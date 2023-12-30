Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Çevreye duyarlı projeler geliştiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çevreye duyarlı projeler geliştirdiklerini belirterek, "Biz, Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarındaki temelleri atarken yunusların göç mevsimi sebebiyle çalışmaları durdurduk. Kuzey Marmara Otoyolu'nda canlı hayatının, hayvan hayatının, bitki popülasyonunun kesilmemesi için ekolojik köprüler yaptık." dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Uraloğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli, Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin dünya otoritelerinden defalarca ödül aldığının altını çizerek, "Sadece klasik anlamda bir ihtiyacı karşılamaya yönelik değil aynı zamanda da çevreye duyarlı projeler yaptık. Çanakkale Köprüsü için 'çevreye duyarsızsınız' gibi eleştiriler alıyoruz. Biz, Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarındaki temelleri atarken yunusların göç mevsimi sebebiyle çalışmaları durdurduk. Kuzey Marmara Otoyolu'nda canlı hayatının, hayvan hayatının, bitki popülasyonunun kesilmemesi için ekolojik köprüler yaptık." diye konuştu.

Uraloğlu, "Şimdi şu söylenmeye başlanıyor: 'Biz hizmete karşı değiliz, şekline karşıyız. Niye yap-işlet-devret yaptınız? Niye milli bütçeden yapmadınız ya da niye kredili yapmadınız?' Eleştirecek mutlaka bir şey bulabiliriz ama bir hakkı teslim etmek lazım. Hani nasıl AK Parti hükümetlerinden önce Allah rızası için memlekette taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyorsak biz de bu anlamda sizlerin teveccühünü biliyoruz. Ama bazı çevreler bu hakkı teslim etmekte zorlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Köylerimizi, şehirlerimizi ve Anadolu'muzu daha yaşanılabilir hale getirdik"

Yapılan projelerin önemine değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Avrasya Tüneli'nin ve Marmaray'ın bir an olmadığını düşünelim. Sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır. Eğer biz ulaştırma yatırımlarını zamanında doğru yapmamış olsaydık, bugün İstanbul'un nüfusu şüpheniz olmasın, 20 milyonu aşardı. Çünkü biz insanları yerinde istihdam edemezdik. Mecbur iş bulmak için buralara gelinirdi. Zaten geliniyor. Ama biz en azından o hızı biraz daha planladık. Köylerimizi, şehirlerimizi ve Anadolu'muzu daha yaşanılabilir hale getirdik."

Türkiye'de 57 havalimanı olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, iç hatlardaki uçuş sayılarını daha da artıracaklarını söyledi.

Uraloğlu, "GSM operatörlerinde abone sayımız 100 milyona geldi. Nüfusumuz 85 milyon. 10 yaşının altındaki çocukları çıkardığımız zaman neredeyse kişi başı 2 tane hat düşüyor. İletişimde bizim geldiğimiz seviye budur. Marmaray'dan günde 650-700 bin kişi taşınıyor. Ülkemizde bu sene tam 216 milyon kişi hava yoluyla seyahat etmiş olacak." şeklinde konuştu.

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "Biz kim hizmet etmişse onun da hakkını teslim ediyoruz. Size daha iyi hizmet edebilmek için büyükşehirle ve ilçelerle uyumlu gitmemiz lazım. O uyumu sağladığımız takdirde biz bu anlamda inşallah daha güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, programın ardından Necmettin Erbakan Külliyesi'nde düzenlenen Gençlerle Buluşma etkinliğine iştirak etti. Burada gençlerle müzik dinletisine katılan Uraloğlu, gençlerle bir süre sohbet etti.