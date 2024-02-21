Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı\'ndaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı'ndaki çalışmalara ilişkin, "2 yıllık periyotta inşallah orayı deniz ticaretine de nakliyeye de özellikle Karabük'ün yükünü vereceği ve yoğun şekilde kullanacağı hale getireceğiz. Hakeza demir yolu hattımızla ilgili ihale sürecini başlattık. Onu da liman içerisine kadar ulaştırmış olacağız." dedi.

Karabük programı kapsamında Kemal Güneş Caddesi'nde esnafla görüşen Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya eşliğinde basın toplantısı düzenledi.

KARDEMİR'in artık sadece Türkiye'ye değil dünyaya ürün sattığını belirten Uraloğlu, gerek ray gerek tekerlek gerekse ileriye yönelik boji üretmeyle ilgili çalışmaları bulunan fabrikanın, sadece klasik ürünlerle değil yan sanayisiyle de Türkiye'ye katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Filyos Limanı'nın hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Allah orada gaz bulmayı nasip etti. Liman da sanki ona hazırlık olarak yapılmış bir liman. Orada lojistik görevi gördü, görmeye de devam ediyor. Bu civardaki illerde esas beklenti buranın ticarete ve deniz taşımacılığına da açılması noktasında." diye konuştu.

"Karabük'e 18,5 milyar liralık yatırım yaptık"

Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yerinde tespitler yaptıklarına değinerek, "Bazı deniz taramalarının yapılması gerekiyor. 2 yıllık periyot içerisinde inşallah orayı deniz ticaretine de nakliyeye de özellikle Karabük'ün yükünü vereceği ve yoğun şekilde kullanacağı hale getireceğiz. Hakeza demir yolu hattımızla ilgili ihale sürecini başlattık. Onu da liman içerisine kadar ulaştırmış olacağız." dedi.

KARDEMİR'in esas büyüme döneminin AK Parti hükümetleri iktidarında olduğunun altını çizen Uraloğlu, Bakanlık olarak kente yaklaşık 18,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden 116 kilometreye çıkardıklarını ve şehre hiç bulunmayan 170 kilometre sıcak karışım kaplamalı yolu kazandırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, kentte gerek kara gerek demir yoluyla ilgili taleplere ilişkin bazı çalışmaların yapıldığını, bazılarının ise proje aşamasında olduğunu anlatarak, bunların planlanarak belli süreç içerisinde hayata geçirileceğinden kimsenin şüphesinin bulunmaması gerektiğini dile getirdi.

Karabük'ün daha yaşanılabilir hale getirilmesi kapsamında daha önce inşa edilen gar alanının değerlendirilmesi ve kente kazandırılması için yapılan değerlendirmelerde kentteki bütün yöneticilerle mutabık kaldıklarına değinen Uraloğlu, kısa zamanda bu bölgenin altı otopark, üstü yaşam alanı, park, gerektiği kadar donatı ve daha çok yeşil alanla vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, belediye seçimlerinin tüm taraflar için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mutlaka demokratik süreç içerisinde yarışın olması gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka da öyle yapmaya gayret ediyoruz. Karabük'e de Türkiye'mize de yakışan budur. İnşallah Özkan (Çetinkaya) kardeşimizle, sizlerin destekleriyle, yoğun çalışmasıyla, diğer ilçe ve belde belediyeleriyle gayret edeceğiz. Görevimiz belli. Biz sefere çıkacağız, zafer Allah'ın takdiridir. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımdan bu süreçte emeklerini esirgememelerini rica ediyorum. Yolumuz açık olsun."

Uraloğlu, kentteki yatırımlara ilişkin soruları yanıtladı

Uraloğlu, bir gazetecinin, "Kentin girişiyle ilgili proje var mı?" sorusu üzerine, ildeki köprülü, alt ve üst geçişli kavşakların nereye yapılacağına doğru karar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı projelerin hem şehircilik hem de ulaşım anlamında bekleneni vermesinden ziyade olumsuzluklara yol açtığına dikkati çeken Uraloğlu, "Burada benzer çalışma vardı. Karayolları olarak geldik, çok uzun çalışmalar sonucunda şehrin bütün dinamikleriyle temas ederek proje ortaya koyduk, simülasyonlarını yaptık ve bunun doğru olduğuna inandık. Hafta sonu karayollarından arkadaşlarımı buraya gönderdim. Dronlarla gerek oradaki bütün sirkülasyonu izlediler, gerekse de sürücü davranışlarına baktılar. Orada ufak tefek bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bilecik-Bursa-Karaman- Mersin arasındaki hızlı tren çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı sorusuna Uraloğlu, "2025'in sonunda belli bir kısmını, 2026'da da inşallah tamamını." cevabını verdi.

Uraloğlu, kent merkezinde yapılması planlanan gar projesinin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru üzerine, kararı aldıklarını ve garın taşınacağı yerin ön projesini yapıp imzaladıklarını, TCDD'nin detay projesini yaptığını belirterek, "Belediyemiz de nihai projesini yapacak. Öncelikle yatırım programına alarak bu seneye yetiştirebilirsek bu sene, olmadı 2025'in yatırım programına alarak garı taşıyacağız." dedi.

Trafik kazalarının yaşandığı Karabük- Yenice kara yolunda çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Uraloğlu, coğrafyanın zorluğu olduğunu ancak bölgede tırmanma şeritli yol yapılabilmeyle ilgili hemen çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Uraloğlu, Safranbolu'da seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti

Toplantının ardından Safranbolu ilçesinde geçen Uraloğlu, AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'in seçim koordinasyon merkezine ziyarette bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bu merkezlerin kendileri için önemli olduğunu, planlamaların, vatandaş için neler yapılacağının buralarda anlatıldığını ifade etti.

Daha iyi hizmet için il ve bütün ilçe belediyelerine talip olduklarını dile getiren Uraloğlu, "Ekip ruhuyla inşallah hizmet edeceğiz. Karabük'te Özkan kardeşimizle yolumuza devam edelim istiyoruz. Ali Büyüközdemir kardeşimizle inşallah Safranbolu'ya hizmet edeceğiz. Seçime az kaldı. Hep beraber gayret edeceğiz. Biz hazırız, kararlıyız. Allah hayırlı mübarek etsin." diye konuştu.