Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında sanık ifadesi

Güncel

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanda sanık Vedat Balkaya, tetikçi Eray Özyağcı'nın kendisine Sinan Ateş'le olan husumeti nedeniyle Ankara'ya gitmeleri gerektiğini söylediği ifadesini reddetti ve bunun polislerce yazıldığını iddia etti. Balkaya, "Emniyet'te bizi çırılçıplak soyup damacana suyla işkencede bulundular. Benim ağzımdan çıkmayan onlarca söz var ifademde" dedi.

Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye başladı.

Duruşmada katılma taleplerinin alınmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuklu sanıklardan Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Vedat Balkaya, Doğukan Çep'in kendisinin bir alacağının olduğunu ve bunu da Eray Özyağcı'nın tahsis edeceğini belirtti ve "Doğukan Çep, 'benim Ankara'da bir alacağım var, Eray tashih edecek. Gidişine araç ayarladım dönüşüne ayarlamadım. Eray'ı sen götürür müsün?' diye sordu. Sabah saat 06.00 sularında Ankara'ya vardım. Doğukan'ı aradım Eray'ın konumunu istedim. Konuma gittim. Bir sonraki gün Eray'a gitmiyor muyuz diye sordum. 'Yok haber bekliyoruz' dedi. Ben de bir arkadaşımla görüşmeye gittim" dedi.

Balkaya, Özyağcı'nın kendisine Sinan Ateş'le olan husumeti nedeniyle Ankara'ya gitmeleri gerektiğini söylediğini ileri sürdüğü ifadesini reddetti ve bunun polislerce yazıldığını iddia etti. Balkaya, "Emniyet'te bizi çırılçıplak soyup damacana suyla işkencede bulundular. Benim ağzımdan çıkmayan onlarca söz var ifademde. Bana polisler işkence etti Kocaeli'de. Aynı işkence Ankara'da da devam etti. Beni kandırdılar. Yaptıkları iyiliğin altında kalmamak için arkadaşça düşünceyle yardım ettim alacak verecek meselesi için. Ben burada birinin vurulacağını bilmiyordum. Beni buraya kandırarak getirdiler, türlü türlü işlere alet ettiler. Ben suç işlemedim. Benim uyuşturucu kullandığım yazılmış bu tamamen polisin yazdığı bir şey." savunmasını yaptı.

Duruşmaya saat 11.20'ye kadar ara verildi. Mahkeme Başkanı, "Ara sırasında dışarda taşkınlık çıkarmayın" uyarısında bulundu.