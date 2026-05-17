Ulubey Kanyonu\'nda Yeni Yatırımlar

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda yeni yatırımlarla ziyaretçi sayısının arttırılması hedefleniyor.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan 77 kilometre uzunluğundaki Ulubey Kanyonu, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Yer yer 170 metre derinliğe ulaşan kanyonun hinterlandında yer alan tarihi yapılar, kaya mezarları ve su kanalları da ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Kanyonda, halk arasında "Büyük Asar" ve "Küçük Asar" olarak bilinen iki tepenin yanı sıra etkileyici bitki örtüsü ve tarihi yapılar, yerden 125 metre yükseklikteki cam terastan izlenebiliyor.

Ulubey Kanyonu'nun içinden geçen Banaz ve Dokuzsele çaylarının oluşturduğu kıvrımlar ve farklı tonlardaki toprak yapısıyla binlerce yılda oluşan girintili çıkıntılı yapılar ise ziyaretçilere ayrı bir güzellik sunuyor.

Kentin en önemli turizm destinasyonlarından Ulubey Kanyonu'nda ziyaretçi sayısının arttırılması ve gelenlerin eğlenceli vakit geçirebilmesi için yeni yatırımlar hayata geçiriliyor.

Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapılan, içerisinde 20 metrelik kuleler üzerine inşa edilmiş 220 metre uzunluğunda bir zipline parkuru ve 13 metre yüksekliğinde bir dev salıncağın da yer aldığı "Macera Parkuru"nun ardından yeni yatırımlar da tamamlanmaya devam ediyor.

Geçen yıl sonunda açılan simülasyon merkezinde kanyonu sanal uçuşla görme imkanı sunuluyor.

Tavşan Park adı verilen ve 4 bin metrekarelik alana inşa edilen park da hizmete girdi. Ziyaretçiler için bir kafenin de bulunduğu Tavşan Park'ta, farklı türlerde tavşanlar, cüce keçiler, Afrika tavukları, lamalar, tavus kuşları bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçiler hayvanların bulunduğu bu bölümleri hem gezebiliyor, hem de cüce keçilerin arasına girerek onlara yem verebiliyor.

Alanda aynı zamanda çocuklar için tasarlanmış özel oyun alanları da yer alıyor.

"Yeni turistik tesisler kazandırmaya çalışıyoruz"

Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine geçen yıl kanyonu yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Simülasyon merkezi ve yeni parkın ziyaretçi çekeceğini ifade eden Coşkunaslan, "Uzun zamandır yeni turistik tesisler kazandırmaya çalışıyoruz. 3 turistik tesisimizden ikisinin yapımını tamamladık. Bu tesislerimizle birlikte bu yıl 600 bin ziyaretçi hedefimiz vardı. Sezonun başlaması, tanıtımların da gerçekleştirilmesiyle 600 binlik hedefi çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi hatta üstüne çıkabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Coşkunaslan, Tavşan Park'a ilginin oldukça yoğun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Giriş kısmında bir hediyelik eşya mağazamız var. Burada da Ulubey İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ndeki kadınların yaptığı ürünler satılıyor. Hem buradaki kadınlarımıza bir gelir kaynağı oldu hem de buraya çocuklarımız geldiğinde güzel oyuncaklar ve hediyelik eşyalar alabileceği alan yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde hem yeni hayvan türleri hem de sayıca yeni hayvan getirmeye devam edeceğiz."

Coşkunaslan, kanyondaki tesislere ziyaretçilerin akşamları da gelebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kanyonda 150 metre uzunluğundaki kaydırağın inşasında son aşamaya geldiklerini aktaran Coşkunaslan, kaydırağın Kurban Bayramı öncesinde açılacağını sözlerine ekledi.