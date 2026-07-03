Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne Büyük İlgi

03.07.2026 11:21
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2023'ün ilk yarısında 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Başkentte 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olarak inşa edilen ve kapatıldıktan sonra 2011'de müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi Müzesi, yılın ilk yarısında 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk siyasi ve toplumsal tarihine tanıklık eden Ulucanlar Cezaevi Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'in erken dönemlerinden yakın tarihe uzanan hafızasıyla dikkati çeken müze, yılın ilk yarısında 200 bini aşkın ziyaretçiyi Türkiye'nin yakın geçmişiyle buluşturdu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925'te açılan, birçok işkence ve infazın yaşandığı Ulucanlar Cezaevi'nde, siyasilerin yanı sıra gazeteci ve edebiyatçılar hapiste tutuldu.

Cezaevinde, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan ve Muharrem Şemsek gibi isimler aynı koğuşları paylaştı, cezaevinin duvarları farklı düşünce ve ideallerin sesleriyle yankılandı.

Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Sami Cebeci, Yılmaz Güney, Ahmet Arif, Metin Peker, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan Cenkçi, Adnan Cemgil, Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Metin Toker ise Ulucanlar'da hapis yatan, düşünceleri farklı olsa da kaderin aynı mekanda buluşturduğu gazeteci ve edebiyatçılardan bazıları oldu.

Açık kaldığı sürede çeşitli suçlardan pek çok mahkumun kaldığı Ulucanlar Cezaevi, 2006'da kapatıldı, 2009'da ise restore edilmek üzere Altındağ Belediyesine devredildi.

Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin çalışmaları üzerine 15 Haziran 2011'de müze olarak hizmete girdi.

Başka bir kimlikle yeniden kapıları açılan cezaevi, o günden bu yana ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarırken, yeni adıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde ziyaretçiler, siyasetçi, gazeteci, şair ve edebiyatçıların "volta attığı" avlularda dolaşıyor, her birinin izlerini inceleme fırsatı buluyor.

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara için çok önemli bir simge"

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Tiryaki, "Yılın ilk 6 ayında ziyaretçi rekoru kırdık. Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden müzeye her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Müzemize ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Müzenin Ankara için çok önemli bir simge olduğunun altını çizen Tiryaki, şunları kaydetti:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara için çok önemli bir simge. Ülkemizin yaşadığı karanlık yıllarda pek çok siyasetçinin, yazarın, edebiyatçının, gazetecinin yolu buradan geçmiş. Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde. Burayı koruma altına almak ve müze olarak kapılarını açmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne Büyük İlgi - Son Dakika

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