Uludağ'da Oteller Bölgesi'nde kar yağışı başladı, sıcaklık 2 derece ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden??????? Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı.

Uludağ'daki Oteller Bölgesi, yağış nedeniyle kısmen karla kaplandı.

Bazı turistler telesiyejle yolculuk yaparak kar yağışını izledi.

Bölgede sis de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.