Uludağ'da Ramazan ayında yoğunluk devam ediyor
Uludağ'da kayak sezonu uzadı, Ramazan ayında turist akınına uğruyor
BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Ramazan ayının gelmesi ve yaklaşan yerel seçimlere rağmen turist akınına uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kar kalitesinin düştüğü Uludağ'da, son yağışlarla birlikte kayak yapmaya uygun hale gelen pistler tatilcilerin yüzünü güldürdü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da Ramazan ayında yoğunluk devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle sezonun bitmesi beklenirken son yağışlarla beraber kar kalınlığı 56 santimetrelere ulaştı. Zirvede hava sıcaklıkları -1 ila -10 derece arasında seyrederken, artan kar kalitesiyle birlikte pistler kayak yapmaya uygun hale geldi. Kayak sezonunun uzadığı Uludağ'da oteller rezervasyon kabul ederken, zirve de tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
Tatilciler sezon sonu indirimlerinden yararlanıyor
Her kış sezonunda tatilini Uludağ'da geçirdiğini belirten Berivan Koç, "İki günden beri Uludağ'dayız. Çok keyifli geçiyor, kar yağışı çok güzel. Buraya kayak yaparak eğlenmeye geldik. Günümüz, kayak yaparak ve akşamları dinlenerek geçiyor. İndirimden faydalandık, ayrıca grup halinde geldiğimiz için ekstra bir indirim oldu. Uludağ'ın ayrı bir atmosferi var. Kış sezonunda bu dönemlerde her yıl tekrarlıyoruz. Dışarıdan maddi imkanları zorlayacak bir durum gibi gözüküyor ama, bu deneyimi de yaşamanız lazım" şeklinde konuştu.
Ramazan ve yerel seçimlere rağmen turist çekmeye devam ediyor
Bu yıl Uludağ'daki kış sezonunu değerlendiren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "20 Kasım'da sağlam bir kar yağdı. ve bize çok ümit vermişti. Geçen yıl kar yağmaması ve arkasından da üzücü deprem olayı hepimizi üzmüştü. Bu yıl kasım ayında yağınca daha çok ümitlendik. Arkasından gelen olumsuz hava şartları ve lodos karları eritti. Ocak ayına karsız bir şekilde girmiştik. Son 4 yıldır pandemi arkasından karın yağmaması gibi bir sezondan sonra bu yıl iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ocak ayının sonuna doğru sağlam bir kar yağışı oldu. Sömestr tatilinin ikinci haftası ile beraber güzel bir sezon geçirdik. Yoğun bir sezon geçiriyoruz, hala daha o yoğunluk devam ediyor. Geçen sezon olumsuzluğu nisan ayında yaşadık. Bu yıl martın ilk haftasında biraz yaşadık ancak arkasından gelen güzel bir kar yağışı ile toparladık. Uludağ'da bulunan birkaç otel dışında çoğu otel aktif durumda. Önümüzde bir seçim var, seçim de olumsuz etkiledi. Herkes seçime odaklanmış durumda. Öte yandan, durumdan memnunuz. Mart'ın başındaki zayıf karı normalde sonunda hissederdik. Hissetmemize rağmen iyi bir kar var. Şu an Ramazan'da olmamıza rağmen hareketli. 80 santim kar var. Ülke için de Uludağ vazgeçilmez bir kayak merkezi. Bunu hiçbir zaman yok sayamayız. İstanbul, Ankara ve İzmir ile yakın olduğu için vatandaşlar Uludağ'ı tercih ediyor. Kayseri ve Erzurum'da iyi gidiyor ama bugün Erzurum'a gitmeyi düşündüğünüzde 1 gününüz gidiyor. Kayseri de öyle. Uludağ lojistik olarak daha iyi konumda. Bu da bizim Uludağ'da aktif olarak görev yapmamıza neden oluyor" dedi.
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