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Uludağ'da yeni yıl buruk kutlandı - Son Dakika
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Uludağ'da yeni yıl buruk kutlandı

Uludağ'da kar yağışı olmayınca, yeni yıl kutlaması istenen coşkuya ulaşamadı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ü karşıladı.

Uludağ\'da yeni yıl buruk kutlandı
01.01.2024 - 23:21,
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Uludağ'da yeni yıl buruk kutlandı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı olmayınca, yeni yıl kutlaması istenen coşkuya ulaşamadı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ü karşıladı.

Uludağ'da yeni yıl karsız geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistler otellerin yarısını doldurdu.

Otellerde doluluk oranı yüzde 50 seviyelerine ulaşırken, tatilcilerin kimisi otellerde, kimisi ise ailesi ve sevdikleri ile birlikte kayak merkezine çıkarak havai fişek gösterileri altında 2024'ün ilk anlarını karşıladı.

Öte yandan jandarma ekipleri de güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Uludağ'a gelen vatandaşlardan bazıları kar yağışının az olması nedeniyle burukluk yaşarken; kimisi de yeni yıla Uludağ'da girdikleri için mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Kutlamalar otellerde sabaha kadar sürdü.

Kaynak: İHA
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