Ulupınar Deresi: Tarımdan Turizme

20.05.2026 13:11
Kemer'deki Ulupınar Deresi, zamanla turizmin merkezi haline geldi. Yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir dönem tarım ve hayvancılıkta önemli rol oynayan Ulupınar Deresi'nin çevresi, zamanla doğayla iç içe işletmeleriyle önemli bir turizm bölgesi haline dönüştü.

Ulupınar Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkı, yat turlarının yaygınlaşması ve ziyaretçi sayısının artmasıyla turizme yöneldi.

Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin kendi arazilerinde üretim yaparken restoran işletmeciliğine da başladığını ve buralarda yerli yabancı turistleri ağırladıklarını söyledi.

Ulupınar Deresi'nin çevresinin ve bölgenin 1990'lı yıllardan itibaren turizm bölgesi olarak hizmet verdiğini belirten Sarıca, "Ziyaretçilerimiz restoranlarımızda hem balık tutabiliyor hem de tuttukları balıkları pişirebiliyor. Havuzların içinde köşkler var. Kahvaltılarını yapabiliyor, öğle ve akşam yemeklerini yiyebiliyorlar. Kuş sesleri, su sesi ve doğanın manzarasıyla kafa dinlemek için birebir." dedi.

Çoğunlukla yerli misafirleri ağırladıklarını ifade eden Sarıca, Almanya, İngiltere ve Rusya'dan da turistleri konuk ettiklerini kaydetti.

Ulupınar'daki bir restoranın işletmecisi Doğan Akkelle de bölgede geçmişte suyun gücüyle çalışan çok sayıda un değirmeni bulunduğunu, yerleşimin de su kaynağı etrafında oluştuğunu dile getirdi.

Eskiden mahallede Yörük yaşamının, çiftçiliğin hakim olduğunu anlatan Akkelle, şimdi ise tarımsal üretimin devam ettiğini ancak bölgedeki ekonomik hareketliliğin ağırlıklı olarak turizmden sağlandığını ifade etti.

1998'den bu yana bölgede restoran işleten Fevzi Taş ise Ulupınar'a ilk geldiğinde bölgenin köy olduğunu, bugün ise turizm ile anılan bir merkez haline geldiğini belirtti.

Ulupınar'ın "Antalya'nın mesire yeri" olarak nitelendirildiğini aktaran Taş, ziyaretçilerin mahalleyi çok sevdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

