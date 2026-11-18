İspanya Ulusal Mahkemesi, İspanyol şarkıcı Julio İglesias hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılması talebini kabul etti.

Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina'nın, şarkıcı İglesias aleyhine 2 eski çalışanı tarafından açılan, "cinsel taciz, saldırı ve aşağılayıcı muamele" iddialarını içeren davayı kabul ettiği bildirildi.

Mahkeme kaynaklarınca, İspanyol basınına verilen bilgilerde, Pina'nın davayı kabul etme gerekçesini, "Dava, davacının tek bir ifadesine dayanmaktadır ve bu ifade, ceza soruşturmasının başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil etmektedir." şeklinde açıkladığı belirtildi.

Konuya ilişkin haberlerde, davacıların 3 Şubat'ta şahsen Ulusal Mahkemeye gelerek dava açma taleplerini onaylamaları gerektiği kaydedildi.

Söz konusu dava, şarkıcı İglesias'ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde görev yapan 2 kadın çalışanın suçlamalarını kapsıyor.

Her iki kadının basına verdiği ilk demeçlerde, 83 yaşındaki Julio İglesias'ı, "cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla" suçlamıştı.