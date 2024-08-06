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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılında hizmete başlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 21 yaşında.

Sağlık Bakanlığından, "Ulusal UMKE Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin afetler bakımından yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekildi.

Afetlerde ve acil durumlarda hızlı müdahale edecek eğitimli ve donanımlı ekiplerin önemine işaret edilen açıklamada, bu amaçla Sağlık Bakanlığınca 30 Aralık 2003'te "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi"nin uygulamaya konulduğu ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin oluşturulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız, çok sayıda can kaybı ve tahribata yol açan 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ve son olarak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde edinilen tecrübeler ışığında, Bakanlığımızın afete müdahale kapasitenin artırılması ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla 17 Mayıs 2023 tarihli Sağlık Bakanlığı makam onayıyla UMKE, 30 bölge koordinatörlüğü olacak şekilde 'Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Bölge Koordinatörlüğü' olarak yeniden yapılandırılmıştır."

UMKE'nin, göreve başladığı 21 yıllık sürede başta deprem olmak üzere birçok afet ve acil durumda ön saflarda yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Özellikle son olarak yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında başlayan medikal kurtarma hizmetleri ile birçok mucize kurtuluşa imza attı. Seyyar hastaneler ve acil müdahale üniteleri ile sağlık hizmetinin aksamadan devamını sağladı ve şehir merkezi dışındaki köy ve mahallelere yapılan ziyaretlerle sağlık hizmetlerini vatandaşların evlerinde gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, UMKE'nin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaşanan afet ve acil durumlarda yer aldığı görevlerde de bilgi, deneyim ve teknik donanımıyla Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği belirtildi.