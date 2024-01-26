Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail\'e yönelik tedbir kararlarına çağrılar

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açıkladığı tedbir kararlarını değerlendiren İngiliz siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kararların uygulanması ve acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda UAD'nin İsrail aleyhine alınan tedbir kararlarına yönelik açıklamasında, "UAD kararı çok açık. Gazze'de ölüm ve yıkım durmalı." değerlendirmesini yaptı.

Daha fazla acıyı engellemek için acil insani yardımların sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Yusuf, "Böylesine ölüm ve yıkımların üzerine acil ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot de X hesabından yaptığı paylaşımda, "tarihi bir karar" nitelendirmesi yaparak şunları kaydetti:

"Bu, yalnızca Filistin halkı için değil; tüm insanlık, adalet, haklar ve hukukun üstünlüğünün eşit uygulanması için çabalayan herkes için, adalete ve hesap verebilirliğe giden uzun yolculukta çok önemli bir an. Güney Afrika tarafından açılan davada, İsrail'in eylemleri ve Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım uygulama niyeti adli açıdan ayrıntılı bir şekilde ortaya konuldu. Mahkeme, İsrail'in Filistinlileri öldürmesini durdurma, soykırıma teşviki sona erdirme ve açlıktan ölmek üzere olan, kuşatma ve bombardıman altında yerinden edilmiş nüfusa son derece ihtiyaç duyulan insani yardımın sağlanmasına izin verilmesi kararını verdi. Dünya mahkeme kararını uygulamalı ve acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi hayata geçirmelidir."

"İngiltere'nin soykırımı önleme ve suça ortak olmama yükümlülüğü var"

İngiltere'de ana muhalefette yer alan İşçi Partisi milletvekili Nadia Whittome da UAD kararını "tarihi" olarak nitelendirerek "UAD, İsrail hükümetinin eylemlerinin yol açtığı yıkımı kabul ediyor. Gazze'de makul bir soykırım riskinin olduğu sonucuna varıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Rosena Allin-Khan ise "UAD'nin bugünkü kararı dünya liderleri için bir uyanma çağrısı olmalı. İsrail ordusunun Gazze'deki vahşeti hem kabul edilemez hem de çok sayıda masumun ölümüne sebep oldu. Acil ateşkese ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch'un İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed ise paylaşımında, "UAD'nin geçici tedbir kararı ışığında, İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmalı. Mahkeme makul bir soykırım riski tespit etti ve İngiltere'nin soykırımı önleme ve suça ortak olmama yükümlülüğü var." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'deki Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal açıklamasında, "İsrail ve destekçileri UAD'nin askeri operasyonları durdurması kararı vermemesine bağlı kalsa da İsrail'in askeri operasyonlarını durdurmadan ve acil ateşkes kararı vermeden mahkemenin hükmettiği tedbir kararlarını uygulaması zordur." vurgusunu yaptı.

Jamal, Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olan İngiltere gibi ülkelerin mahkemede hükmedilen "soykırıma desteğe son verilmesi" kararı uyarınca İsrail'e desteğini ve silah satışlarını sona erdirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Bu umut ışığı İsrail'in bozgunculuğundan korunmalı"

İngiltere merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) de UAD kararlarının ateşkes içermese de pozitif bir adım olduğu açıklamasını yaparken merkezin Direktörü Tayab Ali şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in soykırım gerçekleştirirken elinde tuttuğu tam yetki belgesi, sonunda UAD tarafından yırtıldı. Hesap verme başladı. İsrail aynı şekilde davranmaya devam ederse konulan hiçbir tedbiri uygulayamamış olacak. Şimdi sırada kurallara dayalı uluslararası düzen için gerçek bir test olan uygulama aşaması var. Bu dönüm noktası ve umut ışığı, İsrail'in hesap vermekten kaçmaya yönelik çaresiz girişimlerindeki bozgunculuğundan korunmalıdır."

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da açıklamasında bugünkü kararların soykırımın önlenmesinde ve tüm mağdurlarının korunmasında uluslararası hukukun önemini hatırlattığına işaret etti.

Callamard, kararlarla ilgili "İsrail'in Gazze'deki nüfusun büyük bir kısmını yok etmek ve Filistinlilere karşı benzeri görülmemiş bir ölçekte ölüm, korku ve acıyı serbest bırakmak için acımasız bir askeri harekat sürdürmesine dünyanın sessiz kalmayacağına dair açık bir mesaj veriyor" değerlendirmesini paylaştı.

Ateşkesin önemine vurgu yapan Callamard, UAD kararlarının derhal uygulanması gerektiğinin altını çizdi.