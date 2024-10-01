Uluslararası Af Örgütü'nden Silah Uyarısı - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü'nden Silah Uyarısı

Af Örgütü, Slovenya ve Karadağ'a geminin limanlarına girmemesi için çağrıda bulundu.

01.10.2024 16:19
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Uluslararası Af Örgütü, Slovenya ve Karadağ'a, İsrail'e patlayıcı madde taşıyan Portekiz bandıralı "MV Kathrin" isimli geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesi ve İsrail'e silah transferini kolaylaştırmaması çağrısı yaptı.

Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, MV Kathrin isimli geminin taşıdığı mühimmatla Gazze'de savaş suçlarının işlenmesine katkıda bulunulacağına dair "açık risk" olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu risk göz önünde bulundurularak Slovenya ve Karadağ'ın Portekiz bandıralı geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesi gerektiğinin altı çizildi.

Geminin yükünün İsrail'e nasıl ulaşacağı belli değil

Örgütün açıklamasında, Namibya hükümeti ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho'ya göre "geminin yükünün İsrail'e gidecek patlayıcılar içerdiği" aktarıldı.

Güney Afrika ülkesi Namibya'nın ağustosta İsrail'e silah taşıyan geminin kara sularına ve Walvis Bay Limanı'na girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, Slovenya Başbakanlığı ve Portekiz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaların ise geminin Karadağ'a ve Slovenya'nın Koper limanına gittiğini, yükünü burada boşaltacağını gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, geminin yükünün daha sonra İsrail'e nasıl ulaşacağının ise belli olmadığı kaydedildi.

MV Kathrin'in Portekiz bandıralı olduğu vurgulanan açıklamada, Portekiz'in patlayıcıların nakli için gemisini kullanmaması ya da nakle yardımcı olmamak için bayrağını çekmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, uluslararası insancıl hukuka göre, tüm devletlerin savaş suçlarının işlenmesine veya diğer ciddi ihlallere katkıda bulunacağına dair açık riskin söz konusu olduğu durumlarda "silahlı çatışmanın taraflarından birine silah transferinin yasak olduğu" hatırlatıldı.

"Geminin hukuksuz geçişini kolaylaştırmaktan kaçının"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Slovenya Direktörü Natasa Posel, "MV Kathrin'de olduğuna inanılan ölümcül kargo İsrail'e ulaşmamalı. Zira bu kargonun Filistinli sivillere karşı savaş suçu işlenmesine katkıda bulunma riski açık." ifadesini kullandı.

Posel, Namibya'nın limanından geminin İsrail'e geçişine izin vermeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, "Şimdi Slovenya, Karadağ ve diğer tüm devletlere düşen aynı şeyi yapmak ve geminin hukuksuz geçişini kolaylaştırmaktan kaçınmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün, savaş suçları ve diğer ciddi ihlaller için silah kullanmaları nedeniyle İsrail ve Gazze'deki silahlı gruplara derhal silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Posel, şunları kaydetti:

"Silah ve patlayıcı taşıyan gemilerin transit geçişi dahil devam eden bu çatışmanın taraflarına bilerek silah transfer eden her devlet, Cenevre Sözleşmelerinin ihlalini teşvik etmeme, yardım etmeme ve desteklememe yükümlülüğünü ihlal etme riskiyle karşı karşıya. Portekiz, Slovenya ve Karadağ İsrail'e bu tür silah transferini kolaylaştırmamalı."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Portekiz, Slovenya, Karadağ, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü'nden Silah Uyarısı - Son Dakika

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