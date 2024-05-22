ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) başladı - Son Dakika
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ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) başladı

ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen UAFF, Ankara'da başladı. Festivalde savaş, göç ve medya konuları ele alındı. Prof. Dr. Murat Erdoğan, Dr. Gökhan Evecen, Mustafa Deveci ve Erçin Ertürk gibi konuklar da festivalde yer aldı.

22.05.2024 20:57
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ANDA Derneğince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği "Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF)" Ankara'da başladı.

CSO Ada Ankara'da başlayan ve moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal'ın yaptığı festivalde, savaş, göç ve medya konuları ele alındı.

Festivale, konuk olarak Prof. Dr. Murat Erdoğan, Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, AA Foto Muhabiri Mustafa Deveci ile AA Foto Muhabiri Erçin Ertürk katıldı.

Deveci, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sırasında bölgede tanıklık ettiği olayları ve deneyimlerini paylaştı.

Ertürk ise bölgede takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşı ile 6 Şubat depremlerinde edindiği deneyimleri izleyicilere aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ANDA Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) başladı - Son Dakika

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