Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Basın Tanıtımı Yapıldı

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın basın tanıtımı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan fuarın Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, Genel Koordinatör Yardımcısı Samir Sade, Medya Komitesi Sorumlusu Harun Alzir, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi el Jumaili, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, fuarın içeriğine dair basın mensuplarını bilgilendirdi.

AA muhabirine konuşan Dr. Muhammed Ağırakça, fuarın kapsamının 9 yılda çok büyük boyutlara taşındığını belirterek, "Yola çıktığımız zaman bu boyutlara ulaşacağınızı düşünmediğimiz bir çalışma bu. Özellikle Türkiye'de yaşayan Arap diasporasının en büyük kültür aktivitesi ve dünya genelinden Arap coğrafyası dışındaki Arap nüfusunun en büyük kültür aktivitesinden söz ediyoruz." dedi.

Ağırakça, son yıllarda Türkiye'deki Arap göçmen ve mültecilere yönelik önyargılı bir bakış açısı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde ülkemize göç etmiş bu nüfusun aslında ayrı bir kültür dünyası olduğundan kimsenin haberi yok gibi davranılıyor. Özellikle göçmenlere karşı olan bu olumsuz bakış açısına yönelik önemli bir cevap olduğunu düşünüyoruz bunun. Zira bu programımız içerisinde kitap var, kültür var, eğitimler var, seminerler var, müzik var, tiyatro var, hayatın içinden etkinlikler var. Burada görme ve işitme engellere yönelik çalışmalar var. Aslında toplumun bütün paydaşları, bütün unsurları bu fuarın bir parçası. Çocuk ve gençlik aktivitelerimiz var. Sonuçta bu coğrafyada doğmuş çocuklar var göçmenlerin içerisinden. Hem kendi dillerini öğrenmede zorluk yaşıyorlar hem de aynı zamanda Türkçeyi öğrenmede zorluk yaşıyorlar. O zorlukların içerisindeki çocukların elinden tutmaktır bizim için bu etkinlik."

Fuarın Türkiye'deki göçmen ve mülteciler için bir entegrasyon görevi de gördüğünü vurgulayan Ağırakça, "Türkler olarak böyle bir fuarı organize ettiğimiz için mutluyuz. Onlara kendi coğrafyalarından, evlerinden uzak oldukları bir noktada kültür imkanı sunuyoruz. Bizim için en büyük anlamı fuarımızın, budur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

"9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" bu yıl "Kitap Gelecektir" sloganıyla 10 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen fuara 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevi katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, bu yıl 10-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitap ihtiyacını karşılayan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9 gün boyunca 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Geçen yıl 180 bin ziyaretçiye kapılarını açan fuara, bu yıl 200 binden fazla kitapseverin gelmesi bekleniyor.