UMKE Eğitimiyle Acil Müdahale Kapasitesi Artacak

Rize'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personele, acil müdahale ünitesinin kurulumu, işletilmesi, tıbbi ekipmanların kullanımı ile ünite düzeni hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildiği belirtildi.

Eğitimlerle UMKE personelinin afet ve acil durumlarda etkin müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin güncellenmesinin yanı sıra sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.