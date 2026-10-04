Ümraniye\'de caddeye çıkan araca çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

ÜMRANİYE'de sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.