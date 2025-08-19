Ümraniye\'de Çatı Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Çakmak Mahallesi Şengül Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu.

'HER KATTA YANGIN TÜPÜMÜZ VARDI, İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK'

Yangın çıkan apartmanın yöneticisi Hikmet Özçelik, "Binanın yöneticisiyim, evde eşimle otururken birisi zile bastı, 'Çatınızdan alev çıkıyor' dedi. Hemen binayı boşalttık. O arada birilerine, 'İtfaiyeyi aradınız mı?' diye bağırdım. Arkadaşımın biri, 'Aradım geliyorlar' dedi. 10 dakika içinde itfaiye geldi. Neden çıktığını henüz rapor gelmediği için bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da asansörün motorundan, bir şeyinden kaynaklı. İtfaiye çok kısa sürede geldi ve yarım saat içinde söndürdük. Dairelere sıçramadı. Sadece maddi kaybımız var. Başka bir kaybımız yok. İlk müdahaleyi 8 numarada oturan arkadaşın kardeşi yaptı. Her katta yangın tüplerimiz var. Yangın tüplerini almış, gelmiş ilk müdahaleyi o yaptı. İlk kıvılcımı o söndürdü. İtfaiye ondan sonra geldi. Maksimum 30 dakika sürdü. Saat 17.00 civarında başladı, 17.30 civarında falanda bitti" dedi.