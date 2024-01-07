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Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ümraniye'de bir kişi, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla boğazından yaraladı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaralı kadın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, saldırgan ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümraniye\'de kadına bıçaklı saldırı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
07.01.2024 - 00:33,
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Ümraniye'de bir kişi, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla boğazından yaraladı.

Sütçü İmam Caddesi'nde F.D. adlı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen K.Ç'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

F.D. boğazından yaralanırken, K.Ç. çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yaralı halde yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen K.Ç'nin de götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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Ümraniye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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