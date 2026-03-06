Ümraniye'de Makas Atan Sürücülere 198 Bin Ceza - Son Dakika
Ümraniye'de Makas Atan Sürücülere 198 Bin Ceza

Ümraniye\'de Makas Atan Sürücülere 198 Bin Ceza
06.03.2026 21:39
İki sürücüye makas atma yüzünden 198 bin lira ceza kesildi, 60 gün süreyle ehliyetlerine el konuldu.

ÜMRANİYE'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen iki sürücüye toplam 198 bin 719 lira ceza yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerin araçları da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan sanal devriye incelemesinde, 3 Mart'ta TEM Otoyolu'nda iki sürücünün yoğun trafikte makas atarak ilerlediği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.D. (27) ve M.K. (26) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, makas atmak, yakın takipte bulunmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 198 bin 719 lira ceza yazıldı. Öte yandan iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Makas Atan Sürücülere 198 Bin Ceza - Son Dakika

