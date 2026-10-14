Ümraniye'de sağanakta mahsur kalan otobüs ve minibüsler cep telefonuyla görüntülendi

Ümraniye'de sağanakta mahsur kalan otobüs ve minibüsler cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak kent genelinde etkili oldu. Ümraniye Nevzat Demir Caddesi'nde su birikintisinde mahsur kalan otobüs, minibüs ve araçlar nedeniyle araç geçişi durdu, trafik yoğunluğu oluştu; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Ümraniye Nevzat Demir Caddesi'nde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.
Caddeden geçmeye çalışan otobüs, minibüs ve bazı araçlar, suda mahsur kaldı.
Su birikintisi nedeniyle caddede araç geçişi tamamen dururken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların sular içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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