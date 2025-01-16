Umut Davası\'nda Mehmet Ağar Çağrıldı

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Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı davanın 11'inci duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Aybars Mumcu, avukatları Yalçın Akbal ve Turgut Kazan ile dostları katıldı. Sanık Oğuz Demir'in avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

"MEHMET AĞAR DİNLENSİN"

Duruşmada ilk savunmayı yapan avukat Turgut Kazan, Uğur Mumcu öldürüldüğünde dönemin Emniyet Genel Müdürü ve sonraki yıllarda Adalet Bakanı olan Mehmet Ağar'ın dinlenmesi talebini yineledi. Kazan, "Suikast eylemi 1993'te yaşandı. 1996'da Susurluk kazasına kadar inanılmaz cinayetler silsilesi yaşandı. Bunun başrol oyuncusu dönemin çeşitli görevlerinde bulunan Mehmet Ağar'dır. O dönemin 'kahramanı' Mehmet Ağar'dır. Soruşturma da en başından beri yanlıştır. 26 Ocak 1993 günü ortaya bir tanık çıkıyor. Teşhisi yapıyor ama 26 Ocak yerine 23 Ocak yazılıyor, bu hataya da 'sehven' yapıldı deniliyor. Dönemin o 'şanlı' savcısı Ülkü Coşkun, tanık hakkında İslami Hareket aleyhine iftira suçu işlediği için soruşturma başlatıyor" dedi.

"KARŞIMIZA BİR DUVAR ÖRÜLÜYOR"

Kazan, Güldal Mumcu ve Mehmet Ağar arasındaki şu konuşmayı hatırlattı:

Mehmet Ağar: Evet Güldal bir duvar örülüyor.

Güldal Mumcu: O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın.

Mehmet Ağar: Çekemem.

Güldal Mumcu: Tuğlayı çekin kenara çekilin.

Mehmet Ağar: Yapamam, onu da yapamam.

Güldal Mumcu: Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki.

Mehmet Ağar: Kusura bakma Güldal yapamam."

"AĞAR İLİŞKİSİ ÇOK AÇIKTIR"

Turgut Kazan, bunun üzerine şöyle konuştu:

"Mehmet Ağar biliyor. Mehmet Ağar'ın her şeyin başında olduğu anlaşılıyor Susurluk Raporu'nda. Raporda 12 milyon 500 bin dolarlık çeki Merkez Bankası'ndan çekiyorlar ve Ağar'a teslim edildiği yazıyor. Ağar bunun üzerine istifa etmek zorunda kalıyor ve silahlı çete yöneticiliğinden cezası kesinleşerek hapis yatıyor. Süleyman Demirel'in dönemin başbakanı Tansu Çiller'e mektubunda, 'Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Özel Harekat Dairesi var. Bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, cinayet gibi olaylara karışmıştır. Devlette bazı görevliler de bu daire başkanından talimat almaktadır. Mehmet Ağar'ın da haberi vardır' yazıyor. Yani Mehmet Ağar ilişkisi çok açıktır. Oğuz Demir'i kurtarma girişimi ile karşı karşıyayız yıllardır. Oğuz Demir'in Türkiye'de olduğu ve hiçbir şey yapılmadığını da biliyoruz. Ne olur Mehmet Ağar'ın dinlenmesi kararını alın."

"BANA 'TUĞLAYI ÇEKEMEM' DEDİ"

Kazan'ın ardından konuşan Güldal Mumcu, 1996 yılında dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar'dan randevu talep ettiklerini ve Ağar'ın da "Eve gelirim" dediğini aktararak, "Avukatımla birlikte görüştük. Bana 'Tuğlayı çekemem' dedi" ifadelerini kullandı.

"SANIK POLİS KONTROL NOKTASINDA ARABASINI DURDURARAK İNİYOR"

Güldal Mumcu'nun ardından söz alan avukat Yalçın Akbal, "2000 yılında güya örgütün dağıtıldığı dönemde Sincan'da polis kontrol noktasında arabasını durdurarak sanık Oğuz Demir inip gidiyor. Bu Oğuz Demir'e önceden haber verildiğini gösterir nitelikte. İçişleri Bakanı Yardımcısı, Oğuz Demir'in İran'da olduğunu ve ailesini de yanına aldığını düşündüklerini söylemişti. Ancak gelen kayıtlarda resmi giriş çıkışların olmadığı belirtildi. Biz bu incelemenin Oğuz Demir'in yakınlarının detaylıca incelenmesini istiyoruz." diye konuştu.

MEHMET AĞAR DİNLENECEK, DEMİR'İN YAKINLARI İNCELENECEK

Beyanların ardından mahkeme heyeti, Mehmet Ağar'ın bir sonraki celsede dinlenmesine karar verdi. Ayrıca heyet, sanık Oğuz Demir'in yakınlarının da detaylı incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta görülecek.