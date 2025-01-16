Umut Davası'nda Mehmet Ağar Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Umut Davası'nda Mehmet Ağar Çağrıldı

Geniş Video İzle

Mehmet Ağar, Umut davasında bir sonraki duruşmada dinlenecek, Oğuz Demir'in ailesi incelenecek.

16.01.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı davanın 11'inci duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Aybars Mumcu, avukatları Yalçın Akbal ve Turgut Kazan ile dostları katıldı. Sanık Oğuz Demir'in avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

"MEHMET AĞAR DİNLENSİN"

Duruşmada ilk savunmayı yapan avukat Turgut Kazan, Uğur Mumcu öldürüldüğünde dönemin Emniyet Genel Müdürü ve sonraki yıllarda Adalet Bakanı olan Mehmet Ağar'ın dinlenmesi talebini yineledi. Kazan, "Suikast eylemi 1993'te yaşandı. 1996'da Susurluk kazasına kadar inanılmaz cinayetler silsilesi yaşandı. Bunun başrol oyuncusu dönemin çeşitli görevlerinde bulunan Mehmet Ağar'dır. O dönemin 'kahramanı' Mehmet Ağar'dır. Soruşturma da en başından beri yanlıştır. 26 Ocak 1993 günü ortaya bir tanık çıkıyor. Teşhisi yapıyor ama 26 Ocak yerine 23 Ocak yazılıyor, bu hataya da 'sehven' yapıldı deniliyor. Dönemin o 'şanlı' savcısı Ülkü Coşkun, tanık hakkında İslami Hareket aleyhine iftira suçu işlediği için soruşturma başlatıyor" dedi.

"KARŞIMIZA BİR DUVAR ÖRÜLÜYOR"

Kazan, Güldal Mumcu ve Mehmet Ağar arasındaki şu konuşmayı hatırlattı:

    Mehmet Ağar: Evet Güldal bir duvar örülüyor.

    Güldal Mumcu: O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın.

    Mehmet Ağar: Çekemem.

    Güldal Mumcu: Tuğlayı çekin kenara çekilin.

    Mehmet Ağar: Yapamam, onu da yapamam.

    Güldal Mumcu: Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki.

    Mehmet Ağar: Kusura bakma Güldal yapamam."

    "AĞAR İLİŞKİSİ ÇOK AÇIKTIR"

    Turgut Kazan, bunun üzerine şöyle konuştu:

    "Mehmet Ağar biliyor. Mehmet Ağar'ın her şeyin başında olduğu anlaşılıyor Susurluk Raporu'nda. Raporda 12 milyon 500 bin dolarlık çeki Merkez Bankası'ndan çekiyorlar ve Ağar'a teslim edildiği yazıyor. Ağar bunun üzerine istifa etmek zorunda kalıyor ve silahlı çete yöneticiliğinden cezası kesinleşerek hapis yatıyor. Süleyman Demirel'in dönemin başbakanı Tansu Çiller'e mektubunda, 'Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Özel Harekat Dairesi var. Bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, cinayet gibi olaylara karışmıştır. Devlette bazı görevliler de bu daire başkanından talimat almaktadır. Mehmet Ağar'ın da haberi vardır' yazıyor. Yani Mehmet Ağar ilişkisi çok açıktır. Oğuz Demir'i kurtarma girişimi ile karşı karşıyayız yıllardır. Oğuz Demir'in Türkiye'de olduğu ve hiçbir şey yapılmadığını da biliyoruz. Ne olur Mehmet Ağar'ın dinlenmesi kararını alın."

    "BANA 'TUĞLAYI ÇEKEMEM' DEDİ"

    Kazan'ın ardından konuşan Güldal Mumcu, 1996 yılında dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar'dan randevu talep ettiklerini ve Ağar'ın da "Eve gelirim" dediğini aktararak, "Avukatımla birlikte görüştük. Bana 'Tuğlayı çekemem' dedi" ifadelerini kullandı.

    "SANIK POLİS KONTROL NOKTASINDA ARABASINI DURDURARAK İNİYOR"

    Güldal Mumcu'nun ardından söz alan avukat Yalçın Akbal, "2000 yılında güya örgütün dağıtıldığı dönemde Sincan'da polis kontrol noktasında arabasını durdurarak sanık Oğuz Demir inip gidiyor. Bu Oğuz Demir'e önceden haber verildiğini gösterir nitelikte. İçişleri Bakanı Yardımcısı, Oğuz Demir'in İran'da olduğunu ve ailesini de yanına aldığını düşündüklerini söylemişti. Ancak gelen kayıtlarda resmi giriş çıkışların olmadığı belirtildi. Biz bu incelemenin Oğuz Demir'in yakınlarının detaylıca incelenmesini istiyoruz." diye konuştu.

    MEHMET AĞAR DİNLENECEK, DEMİR'İN YAKINLARI İNCELENECEK

    Beyanların ardından mahkeme heyeti, Mehmet Ağar'ın bir sonraki celsede dinlenmesine karar verdi. Ayrıca heyet, sanık Oğuz Demir'in yakınlarının da detaylı incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta görülecek.

    Umut Davası\'nda Mehmet Ağar Çağrıldı
    Kaynak: ANKA

    Ahmet Taner Kışlalı, İnsan Hakları, İnsan Hakları, Bahriye Üçok, Mehmet Ağar, Oğuz Demir, Uğur Mumcu, Politika, Cinayet, Mahkeme, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Umut Davası'nda Mehmet Ağar Çağrıldı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
    16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
    16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
    15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
    14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
    23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
    23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
    23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
    22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
    22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:32:53. #1.13#
    SON DAKİKA: Umut Davası'nda Mehmet Ağar Çağrıldı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.