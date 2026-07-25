UNESCO'dan Çin'e Yeni Dünya Mirası
UNESCO, Jingdezhen'deki porselen alanlarını Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.
BUSAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 48'inci oturumu, 25 Temmuz 2026.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) cumartesi günü Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin 48'inci oturumunda Çin'in Jingdezhen kentindeki tarihi porselen üretim alanlarını Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.
Böylece Çin'de yer alan Dünya Mirası alanlarının sayısı 61'e yükseldi. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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