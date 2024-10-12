UNICEF: Orta Doğu'daki Çocuklar Tehlikede

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Orta Doğu'daki çocukların hayatlarının devam eden çatışmalar nedeniyle mahvolduğunu belirtti.

UNICEF internet sitesinden İcra Direktörü Russell adına Orta Doğu'da süren çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, her geçen gün İsrail, Filistin ve Lübnan'daki çocukların hayatlarının "hayal edilemeyecek şekilde parçalandığı" ifade edildi.

Tüm tarafların çocuklar, insani yardım görevlileri ile okullar ve sağlık tesisleri dahil sivilleri korumakla yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, tarafların hayat kurtarıcı yardıma sınırsız erişime izin vermesi gerektiği vurgulandı.

Bu yükümlülüklerin "açıkça göz ardı edildiği" vurgulanan açıklamada, "Savaşları çocuklar başlatmaz ve onları sona erdirecek güçleri yok ancak çocukların hayatları çatışmalar yüzünden mahvoluyor. On binlerce çocuk öldü. Binlercesi esaret altında, yerinden edilmiş, yetim, okulsuz ve şiddet ve savaştan kaynaklanan travmalar yaşıyor. Çocukların ölümleri ve acıları utanç verici. Çocuklar için her gün kan dökülmesi ve yaşanan dehşet, insanlığın en temel değerlerine hakarettir. Aramızdaki en savunmasız olan çocuklara yönelik şiddet sona ermeli." ifadesi kullanıldı.