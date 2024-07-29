United Airlines'a ait uçak biyolojik tehlike nedeniyle Washington'a iniş yaptı - Son Dakika
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United Airlines'a ait uçak biyolojik tehlike nedeniyle Washington'a iniş yaptı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington'daki Dulles Havalimanı'na biyolojik tehlike nedeniyle iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcuların rahatsızlanması ve kusmaları üzerine biyolojik bir tehlikenin olduğu tespit edildi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaparken, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. United Airlines, uçağın havalimanında kapsamlı bir temizlikten geçeceğini açıkladı.

29.07.2024 12:07
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ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel United Airlines'a ait uçak biyolojik tehlike nedeniyle Washington'a iniş yaptı - Son Dakika

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